Бывший советник Кучмы охарактеризовал положение дел на Украине

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в стране сложилась тупиковая ситуация. В частности, он отметил, что киевская власть и вся Украина существует только за счет западных покровителей.

Медведев заявил, что Украина не просуществует и дня без денег Запада и оружия НАТО

«Будем реально говорить, это соответствует действительности», - сказал Соскин.

Он также отметил, что ситуация «просто тупиковая», потому что вся мощь России работает против страны.

«Сконцентрирована против Украины», - отметил Соскин.

Ранее Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль над ситуацией в стране. По словам бывшего советника, Запад проявляет недоверие к действиям Зеленского. Так, Пентагон и Госдепартамент США создали специальную группу, которая проводит расследование и аудит передачи Киеву всех средств, техники и других материалов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВоенная ОперацияУкраина
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