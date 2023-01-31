Бывший советник Кучмы охарактеризовал положение дел на Украине
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в стране сложилась тупиковая ситуация. В частности, он отметил, что киевская власть и вся Украина существует только за счет западных покровителей.
«Будем реально говорить, это соответствует действительности», - сказал Соскин.
Он также отметил, что ситуация «просто тупиковая», потому что вся мощь России работает против страны.
«Сконцентрирована против Украины», - отметил Соскин.
Ранее Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль над ситуацией в стране. По словам бывшего советника, Запад проявляет недоверие к действиям Зеленского. Так, Пентагон и Госдепартамент США создали специальную группу, которая проводит расследование и аудит передачи Киеву всех средств, техники и других материалов.
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