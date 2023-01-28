На Украине заявили, что Зеленский теряет контроль над страной

Президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль над ситуацией в стране. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Экс-советник Кучмы сообщил об ультиматуме Запада Зеленскому

По словам бывшего советника, Запад проявляет недоверие к действиям Зеленского. Так, Пентагон и Госдепартамент США создали специальную группу, которая проводит расследование и аудит передачи Киеву всех средств, техники и других материалов.

Кроме того, замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила о формировании аудиторской группы из двух юридических компаний.

«То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно», — заключил Соскин.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский
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