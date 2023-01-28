На Украине заявили, что Зеленский теряет контроль над страной

По словам бывшего советника, Запад проявляет недоверие к действиям Зеленского. Так, Пентагон и Госдепартамент США создали специальную группу, которая проводит расследование и аудит передачи Киеву всех средств, техники и других материалов.

Кроме того, замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила о формировании аудиторской группы из двух юридических компаний.

«То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно», — заключил Соскин.

