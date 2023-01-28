На Украине заявили, что Зеленский теряет контроль над страной
Президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль над ситуацией в стране. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
По словам бывшего советника, Запад проявляет недоверие к действиям Зеленского. Так, Пентагон и Госдепартамент США создали специальную группу, которая проводит расследование и аудит передачи Киеву всех средств, техники и других материалов.
Кроме того, замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила о формировании аудиторской группы из двух юридических компаний.
«То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно», — заключил Соскин.
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