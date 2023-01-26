Медведев заявил, что Украина не просуществует и дня без денег Запада и оружия НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что Украина «на 1000% зависит от натовского оружия и западных денег».

По его словам, без них ни Киев, ни украинский президент Владимир Зеленский «со своей камарильей», не просуществуют и дня.

Он отметил, что бессмысленные заявления «опереточной фигурки в зелёной засаленной футболке» о том, что «ему не с кем говорить и вообще непонятно, кто принимает в России решения», преследуют и конкретную цель.

«Они служат обоснованием для новых подачек. «Давайте, скорее уже принимайте решения. Дайте оружия и бабла ещё, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу... никаких переговоров, никаких контактов. Враг меня уже почти боится». И такая мантра каждый белый день. И каждую больничную ночь», - заключил запред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой и ответом России на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

