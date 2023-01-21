Бывший госсекретарь Франции осудил поставки Западом оружия Киеву

Поставляя оружие Украине, Запад усугубляет конфликт вместо того чтобы поспособствовать его завершению. Об этом пишет бывший государственный секретарь Франции Пьер Лелуш в своей статье для Monde.

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Политик отмечает, что анонсированный США план военной помощи Киеву, который включает поставки систем ПВО, бронемашин, а в скором времени, возможно, тяжелых танков говорит о переходе от оборонной помощи украинским войскам к наступательным действиям. При этом страны Европы приближаются к тому, чтобы стать «соучастниками» боевых действий.

Лелуш указал, что на Западе отсутствуют дебаты по поводу возможного дипломатического урегулирования ситуации, а отличное от поддержки Киева мнение «делает его автора виновным в путинизме и предательстве». Французский политик призвал задаться вопросом об окончании конфликта.

«Какого рода стыд перед Атлантикой заставляет нас сегодня заглушить любые дискуссии о рисках эскалации, которыми нельзя пренебрегать? Стоит ли поддерживать Украину, рискуя в любой момент попасть в порочный круг, как в 1914-м, дополнительно рискуя подорвать нашу экономику и общественный порядок?» - отметил Лелуш.

Политик считает необходимым искать дипломатические решения выхода из ситуации, предоставив обеим сторонам украинского конфликта гарантии безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаЗападФранция
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