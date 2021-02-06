Бывший глава Армении объявил о возвращении в большую политику
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения объявил, что вернулся в большую политику.
«Я вернулся в большую политику», — заявил Кочарян.
Политик считает, что народ Армении сейчас нуждается в «понятных и сильных личностях». Поэтому, заявил Кочарян, предстоящие выборы в парламент станут двухполюсными – между действующей властью и ее противниками, пишет Газета.ru.
Бывший президент также отметил, что армяне уже «вкусили результаты цветных революций и работы людей без опыта». Он считает, что стране необходимы «профессиональные управленцы», способные противостоять оппонентам и говорить им в глаза правду.
НАпомним, Роберт Кочарян являлся президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Ранее профессор МГИМО Андраник Мигранян рассказал в эфире НСН, что именно Пашинян виновен в падении боеспособности армянской армии.
«Серж Саргсян и Роберт Кочарян создали лучшую в регионе армию, их самих Алиев и его отец боялись как огня», - отметил эксперт.
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