Бывший депутат Рады заявил, что южным регионам не место в составе Украины

В ходе специальной военной операции РФ взяла под контроль Херсонскую область, а также часть Запорожской области. В регионах действуют военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радио, пишет РИА ФАН. Кроме того, часть территорий перешла на расчеты в рублях.

Как отметил бывший депутат, киевский режим не сможет вернуть под свой контроль Херсонскую область.

«По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — подчеркнул Журавко.

Политик добавил, что будущее регионов юга Украины — в экономической и политической интеграции с РФ, пишет «Свободная пресса».

