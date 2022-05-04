Бывший депутат Рады заявил, что южным регионам не место в составе Украины

Южным регионам Украины не место в составе страны, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Об этом экс-парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

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В ходе специальной военной операции РФ взяла под контроль Херсонскую область, а также часть Запорожской области. В регионах действуют военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радио, пишет РИА ФАН. Кроме того, часть территорий перешла на расчеты в рублях.

Как отметил бывший депутат, киевский режим не сможет вернуть под свой контроль Херсонскую область.

«По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — подчеркнул Журавко.

Политик добавил, что будущее регионов юга Украины — в экономической и политической интеграции с РФ, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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