Экс-депутат Рады: Зеленский хочет стереть Херсон с лица земли

Президент Украины Владимир Зеленский намерен «стереть с лица земли» Херсон, взятый под контроль российскими военными в ходе специальной военной операции. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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Как отметил экс-парламентарий, ежедневно украинские силовики обстреливают Херсон и область, и для киевского режима эта территория — «подопытный кролик».

«Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые стали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов», — заявил Журавко в беседе с РИА Новости.

Бывший депутат назвал Зеленского военным преступником и выразил уверенность, что он обязательно будет наказан.

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Фото: miskrada.kherson.ua
ТЕГИ:ДепутатыВладимир ЗеленскийУкраина
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