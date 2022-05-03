Экс-депутат Рады: Зеленский хочет стереть Херсон с лица земли

Как отметил экс-парламентарий, ежедневно украинские силовики обстреливают Херсон и область, и для киевского режима эта территория — «подопытный кролик».

«Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли, и если бы не российские военные и система ПВО, которые стали на защиту города, киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов», — заявил Журавко в беседе с РИА Новости.

Бывший депутат назвал Зеленского военным преступником и выразил уверенность, что он обязательно будет наказан.

