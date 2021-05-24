Бывший депутат Галямина арестована на семь суток по протоколу о неповиновении полиции
Новгородский районный суд арестовал на семь суток бывшего муниципального депутата Москвы Юлию Галямину, поводом стал протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.
В субботу 22 мая Галямина заявила о своем задержании в Великом Новгороде в ходе собрания независимых депутатов "Земский съезд", прошедшего в выходные. Бывший депутат была одним из организаторов мероприятия.
Агентство со ссылкой на Роспотребнадзор передает, что на мероприятии было выявлен факт отсутствия социальной дистанции между участниками. Политик не признала вину, поскольку, по ее словам, все санитарные требования были учтены, а в зале на момент приезда отряда полиции находилось всего 25 человек.
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