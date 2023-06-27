«Было больно наблюдать»: Лукашенко переводил армию в боевую готовность из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления перед военными во Дворце Независимости в Минске во вторник, 27 июня рассказал, что во время субботнего мятежа ВЧК «Вагнер» 24 июня в России армия Беларуси была переведена в полную боевую готовность.

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«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России, не только мне, многие наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что Отечество одно», - поделился белорусский лидер.

Глава республики отметил, что на территории государства не может быть «цветных революций, если для этого в стране нет причин».

Лукашенко во вторник проводит встречу с силовым блоком и журналистами во Дворце Независимости в Минске. Также на мероприятии планируется вручение генеральских погон и ответы на вопросы журналистов, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:БелоруссияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Александр Лукашенко

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