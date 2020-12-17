СМИ заявили об «истерике» Трампа и отказе покидать Белый дом

Однако, по мнению встревоженных советников, в действительности Трамп так не поступит: один из них сказал журналистам, что это просто "чертова истерика".

Белый дом никак не прокомментировал эту информацию.

Трамп настойчиво отказывается принять результаты прошедших выборов. При этом часть его союзников призывают отказаться от усилий по борьбе на выборах. По их мнению, Трампу следует задуматься о своем политическом будущем, включая потенциальную президентскую гонку на 2024 год.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН ранее рассказал, как Байдену следует выстраивать отношения с Россией.

«Россия открыта для контактов. Если Байден продолжит курс Обамы и Трампа по санкционному давлению на Москву, то будет тупик. А если он прислушается к голосу разумных советчиков и попытается хотя бы приостановить дальнейшее ухудшение отношений, то это будет неплохо, потому что совместными усилиями мы можем многое сделать на мировой арене», - считает политик.

