СМИ: Трамп объявит «волну помилований»
Президент США Дональд Трамп планирует объявить о «волне помилований» и организовать этот процесс до Рождества. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, глава государства рассматривает возможность помилования бывших сотрудников своей администрации. В частности, решение Трампа может коснуться советников, пострадавших в ходе расследования о сотрудничестве американских официальных лиц с Россией.
Как сообщает Axios, имена из списка помилований Трампа пока не раскрываются.
Американский лидер уже рассмотрел несколько дел, по которым планируется помилование. Axios сообщает, что Трамп может помиловать экс-председателя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, а также журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Кроме того, по данным New York Times, Трамп опасается преследований со стороны избранного президента США Джо Байдена, в связи с чем обдумывал решение о превентивном помиловании членов своей семьи.
Несмотря на возможную «волну помилований», по этому показателю действующий президент уступает своим предшественникам. По информации Pew Research Center, по состоянию ноябрь Трамп помиловал 44 человека, и этот показатель стал самым низким среди американских президентов с начала XX века.
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