Бюро Deutsche Welle прекратило свою работу в Москве

Немецкий телеканал Deutsche Welle заявил о прекращении работы своего бюро в Москве, сообщает ряд СМИ.

Объединение журналистов ФРГ призвало Путина снять запрет на вещание DW в РФ

До этого его представители говорили, что, несмотря на запрет, DW продолжает вещать в России.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что конфликт России и Германии вокруг «обмена запретами» на вещание телеканалов Russia Today и Deutsche Welle связан с такой позицией Запада: ему якобы все можно, а РФ - ничего нельзя.

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ФОТО: РИА Новости
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