В грузинском парламенте пролили жидкость. Оппозиция убеждена, что время Иванишвили вышло
Лидер партии «Демократическое движение – Единая Грузия» в эфире НСН заявила, что режим Саакашвили укрепляется, несмотря на отрицание правящей партии.
В ходе пленарного заседания грузинского парламента была разлита «некая странная жидкость» с резким запахом, в связи с чем все были эвакуированы, передает SputnikГрузия. Уточняется, что депутаты должны были проголосовать за кандидатов в судьи Верховного суда Грузии. Председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Нукри Кантария заявил, что это сделали парламентарии от «Единого национального движения», а вице-спикер Мамука Мдинарадзе утверждает, что жидкость разлили две представительницы партии «Европейская Грузия – Движение за свободу». На место прибыли сотрудники МВД для выяснения, кто именно из оппозиции учинил инцидент.
Лидер партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в беседе с НСН отметила, что не знает, кто именно это сделал, но назвала причины такого срыва заседания парламента.
«У оппозиции, действительно, была цель не дать провести заседание. Это было единое решение, потому что те кандидаты в судьи, которых хотела "Грузинская мечта" назначить пожизненно на должности в Верховном суде, не выдерживают никакой критики. Между прочим, среди этих кандидатов есть самые одиозные фигуры режима Саакашвили, которые выносили самые одиозные политические решения. Именно против этого мы начали протестовать еще до того, как было создано это единение "Все против одного". Тогда все политические партии отдельно выражали свое возмущение на этот счет», - сказала Бурджанадзе.
По ее словам, система, которую создал Саакашвили, «не только не меняется, но и еще больше укрепляется» на территории Грузии.
«Это и явилось основанием той ситуации, которая сейчас есть и внутри парламента, и вокруг него. Потому, что различные политические партии различными методами пытаются создать препоны, для того чтобы эти судьи не были назначены пожизненно», - пояснила она.
Собеседница НСН отметила, что сама бы не прибегла к такому методу борьбы, но «другие предпочитают свои методы». При этом, к «борьбе всеми методами» «всю оппозицию принудила «Грузинская мечта».
«Мы все оказались в одной корзине против Иванишвили (лидер партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» - прим. НСН). Я предупреждала его в течение многих лет, что ситуация постепенно дойдет до большого политического кризиса. К сожалению, меня никто не услышал. Сейчас вы не найдете в Грузии ни одной партии, ни одного политического лидера, даже среди тех, кого подозревали в причастности к элите «Грузинской мечты», кто бы был за Иванишвили. Поэтому этот кризис он выдержать не сможет. Это дело времени», - заключила она.
На какой срок будет перенесено новое заседание парламента для голосования за кандидатов в судьи Верховного суда Грузии пока не известно. Протесты от оппозиционных партий в связи с несогласием по представленным кандидатам начались еще утром этого дня.
Ранее Бурджанадзе уже обвиняла главу «Грузинской мечты» в политической реанимации Саакашвили. В эфире НСН она объяснила, почему поддержала акцию протеста в Тбилиси с требованием внеочередных парламентских выборов.
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