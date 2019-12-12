В грузинском парламенте пролили жидкость. Оппозиция убеждена, что время Иванишвили вышло

В ходе пленарного заседания грузинского парламента была разлита «некая странная жидкость» с резким запахом, в связи с чем все были эвакуированы, передает SputnikГрузия. Уточняется, что депутаты должны были проголосовать за кандидатов в судьи Верховного суда Грузии. Председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Нукри Кантария заявил, что это сделали парламентарии от «Единого национального движения», а вице-спикер Мамука Мдинарадзе утверждает, что жидкость разлили две представительницы партии «Европейская Грузия – Движение за свободу». На место прибыли сотрудники МВД для выяснения, кто именно из оппозиции учинил инцидент.

Лидер партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в беседе с НСН отметила, что не знает, кто именно это сделал, но назвала причины такого срыва заседания парламента.

«У оппозиции, действительно, была цель не дать провести заседание. Это было единое решение, потому что те кандидаты в судьи, которых хотела "Грузинская мечта" назначить пожизненно на должности в Верховном суде, не выдерживают никакой критики. Между прочим, среди этих кандидатов есть самые одиозные фигуры режима Саакашвили, которые выносили самые одиозные политические решения. Именно против этого мы начали протестовать еще до того, как было создано это единение "Все против одного". Тогда все политические партии отдельно выражали свое возмущение на этот счет», - сказала Бурджанадзе.

По ее словам, система, которую создал Саакашвили, «не только не меняется, но и еще больше укрепляется» на территории Грузии.