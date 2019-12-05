В МИД РФ высказались за восстановление прямых перелетов с Грузией

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность более ответственного подхода Грузии к выстраиванию отношений с РФ.

Напомним, напряжение в отношениях между странами появилось в результате инцидента летом 2019 года. Поводом для этого послужило разногласие в ходе заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на встрече, занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки. С 8 июля было прекращено прямое авиасообщение с Грузией.



