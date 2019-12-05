В МИД РФ высказались за восстановление прямых перелетов с Грузией
В МИД РФ заявили, что Россия заинтересована в восстановлении авиаперелетов с Грузией.
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление ведомство сделало по итогам встречи замглавы МИД Андрея Руденко с лидером партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность более ответственного подхода Грузии к выстраиванию отношений с РФ.
Напомним, напряжение в отношениях между странами появилось в результате инцидента летом 2019 года. Поводом для этого послужило разногласие в ходе заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на встрече, занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки. С 8 июля было прекращено прямое авиасообщение с Грузией.
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