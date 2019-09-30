Бурджанадзе боится «коллективного Саакашвили» в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы вернется в Грузию, чтобы «восстановить ее государственность». О том, что в его возвращении «нет ничего секретного», он рассказал в эфире телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»).

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе рассказала в эфире НСН, что следует ожидать возвращения не самого Саакашвили, а «коллективного Саакашвили».

«Лично он не сможет вернуться к власти и возглавить Грузию. Но если сегодняшняя грузинская власть будет продолжать такую же политику, как ведется сейчас, то существует опасность возвращения "коллективного Саакашвили". То есть, действительно, существует опасность появления серьезной прозападной и откровенно антироссийской коалиции во власти. Поэтому меня больше волнует проблема "коллективного Саакашвили", чем самого Саакашвили, потому что я считаю, что у него вообще ни какого шанса вернуться в грузинскую политику - нет», - сказала Бурджанадзе.