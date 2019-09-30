Бурджанадзе боится «коллективного Саакашвили» в Грузии
Бывший спикер грузинского парламента в эфире НСН не дала Михаилу Саакашвили шансов на возвращение в грузинскую политику, однако его последователей назвала опасными.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы вернется в Грузию, чтобы «восстановить ее государственность». О том, что в его возвращении «нет ничего секретного», он рассказал в эфире телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»).
Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе рассказала в эфире НСН, что следует ожидать возвращения не самого Саакашвили, а «коллективного Саакашвили».
«Лично он не сможет вернуться к власти и возглавить Грузию. Но если сегодняшняя грузинская власть будет продолжать такую же политику, как ведется сейчас, то существует опасность возвращения "коллективного Саакашвили". То есть, действительно, существует опасность появления серьезной прозападной и откровенно антироссийской коалиции во власти. Поэтому меня больше волнует проблема "коллективного Саакашвили", чем самого Саакашвили, потому что я считаю, что у него вообще ни какого шанса вернуться в грузинскую политику - нет», - сказала Бурджанадзе.
Против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них бывший президент уже осужден заочно на тюремные сроки. Также Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и по словам действующих властей, экс-президента задержат сразу, как только он пересечет границу государства.
Нино Бурджанадзе подчеркнула, что заявления о возвращении в Грузию бывший президент делает со смешной периодичностью.
«Я уже ни как не реагирую на эти заявления Саакашвили, потому что он об этом говорит каждые 2-3 месяца – что приезжает спасать Грузию, побеждать на выборы, встать во главе государства и так далее. Это уже даже не смешно. Думаю, не нужно воспринимать его заявление серьезно», - добавила бывший спикер грузинского парламента.
Напомним, что в 2015 году Михаил Саакашвили получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область, что стало причиной его отказа от гражданства Грузии. Однако, осенью 2016 года уже был уволен президентом Украины Петром Порошенко с должности за невыполнение обещаний по развитию региона и ухудшение экономических показателей.
Ранее НСН сообщала, что президент Грузии Сaломе Зурабишвили зaявилa, что стрaнa должнa пробовaть диaлог с Россией. При этом политик отметилa, что Грузии нельзя остaвaться «зaмкнутой в себе».
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