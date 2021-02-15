Бундестаг заявил, что Навальный в ФРГ находился под охраной спецслужб

В ответе кабмина говорится, что сначала оппозиционер находился под охраной сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, затем его безопасностью занимались соответствующие земельные ведомства уголовной полиции, передает РИА Новости.

В день отъезда из Германии 17 января Навальный и его супруга Юлия были доставлены на автомобиле с проблесковым маячком к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс, как писали СМИ, занимались представители немецкой полиции.

Ранее сегодня Новосибирский областной суд отменил решение о признании законным бездействия западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК после госпитализации Алексея Навального.







