Суд отменил решение о признании законным бездействия СК в отношении Навального

Новосибирский областной суд в составе судьи Волосской И.И. отменил постановление судьи Ленинского районного суда Кашиной Е.В., которая ранее посчитала законным бездействие западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК после госпитализации политика Алексея Навального. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на главу юридического отдела ФБК (организация признана иноагентом по решению Минюста) Вячеслава Гимади.

Он отметил, что дело перенаправили в Ленинский суд, который, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, не сможет принять такое же решение повторно. Гимади добавил, что решение суда обязывает возбудить СК уголовное дело по факту предполагаемого отравления Навального.