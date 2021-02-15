Суд отменил решение о признании законным бездействия СК в отношении Навального

Новосибирский областной суд в составе судьи Волосской И.И. отменил постановление судьи Ленинского районного суда Кашиной Е.В., которая ранее посчитала законным бездействие западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК после госпитализации политика Алексея Навального. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на главу юридического отдела ФБК (организация признана иноагентом по решению Минюста) Вячеслава Гимади.

Он отметил, что дело перенаправили в Ленинский суд, который, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, не сможет принять такое же решение повторно. Гимади добавил, что решение суда обязывает возбудить СК уголовное дело по факту предполагаемого отравления Навального.

Навальный назвал имена своих предполагаемых «отравителей»

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Позже политик был госпитализирован в берлинскую клинику Charite, где в течение 32 дней проходил реабилитацию. Немецкие врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении их пациента соответствуют действию нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный КомитетАлексей Навальный
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