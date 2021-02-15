Суд отменил решение о признании законным бездействия СК в отношении Навального
Новосибирский областной суд в составе судьи Волосской И.И. отменил постановление судьи Ленинского районного суда Кашиной Е.В., которая ранее посчитала законным бездействие западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК после госпитализации политика Алексея Навального. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на главу юридического отдела ФБК (организация признана иноагентом по решению Минюста) Вячеслава Гимади.
Он отметил, что дело перенаправили в Ленинский суд, который, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, не сможет принять такое же решение повторно. Гимади добавил, что решение суда обязывает возбудить СК уголовное дело по факту предполагаемого отравления Навального.
Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Позже политик был госпитализирован в берлинскую клинику Charite, где в течение 32 дней проходил реабилитацию. Немецкие врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении их пациента соответствуют действию нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- Экс-глава Марий Эл Маркелов признан виновным в получении взятки
- Центробанк рассказал о распространении краж через банковское приложение
- Названа дата официального визита президента Киргизии в Россию
- Чубайс назвал спасителя российской экономики в 1998 году
- За сутки в России выявлено 14 207 новых случаев заражения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru