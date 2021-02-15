В Кремле не нашли нарушений в акции с фонариками 14 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему сотрудники правоохранительных органов не задерживали участников с фонариками, которая прошла в воскресенье 14 февраля в поддержку арестованного Алексея Навального.

По словам представителя Кремля, всё было в рамках закона, поэтому никаких задержаний не потребовалось. «Что касается каких-то мер, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера всё было спокойно», — цитирует RT Пескова.

По его словам, если хождение отдельных люди с фонариками не нарушает закон, то это не вызывает никаких ответных действий властей, и никто не собирался особо этому мешать.