В Кремле не нашли нарушений в акции с фонариками 14 февраля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему сотрудники правоохранительных органов не задерживали участников с фонариками, которая прошла в воскресенье 14 февраля в поддержку арестованного Алексея Навального.
По словам представителя Кремля, всё было в рамках закона, поэтому никаких задержаний не потребовалось. «Что касается каких-то мер, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера всё было спокойно», — цитирует RT Пескова.
По его словам, если хождение отдельных люди с фонариками не нарушает закон, то это не вызывает никаких ответных действий властей, и никто не собирался особо этому мешать.
«Может, кто-то влюбленный, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию, не понимая, зачем фонари зажигать. Но главное - не нарушали закон», - резюмировал Песков.
Согласно планам акции, накануне в восемь часов вечера все, кто поддерживают Навального, должны были выйти на улицу у своего дома, зажечь фонарики на телефонах или других устройствах и светить ими в течение нескольких минут. Происходящее предполагалось фотографировать.
Как отмечает «Свободная пресса», в итоге мероприятие собрало крайне мало участников.
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