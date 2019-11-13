Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза

Проект был подготовлен правящей коалицией, он направлен на защиту газопровода «Северный поток — 2» от ряда требований обновлённой в апреле Газовой директиве ЕС. Новая Газовая доктрина распространяет на морские газопроводы требования, действующие в отношении наземных магистралей.

Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность. Они и стали камнем преткновения для «Газпрома», пояснил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

