Бундестаг принял поправки к газовой директиве Евросоюза
Немецкий парламент согласовал законопроект, регулирующий применение в Германии газовых поправок Евросоюза. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, документ был принят большинством голосов без поименного голосования. На прошлой неделе 8 ноября Бундестагу не удалось согласовать законопроект. «За» проголосовали лишь 133 парламентария, для принятия решения нужно 355 голосов.
Проект был подготовлен правящей коалицией, он направлен на защиту газопровода «Северный поток — 2» от ряда требований обновлённой в апреле Газовой директиве ЕС. Новая Газовая доктрина распространяет на морские газопроводы требования, действующие в отношении наземных магистралей.
Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность. Они и стали камнем преткновения для «Газпрома», пояснил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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