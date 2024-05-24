Германия и Дания передали Украине десять танков Leopard

ФРГ и Данией совместно передали Украине ещё 10 танков Leopard 1. Об этом говорится в обновлённом списке поставленных Киеву вооружений, опубликованном правительством Германии.

Белый дом: Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи

Таким образом, немецкие и датские власти уже направили на Украину 40 танков Leopard 1 типа A5.

Также отмечается, что Германия готовит к передаче Украине ещё три реактивные системы залпового огня Himars.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву любых западных вооружений не могут изменить ход специальной военной операции, сообщает RT.

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