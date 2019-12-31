Минюст ликвидировал партию «Альянс зеленых»

Российская политическая партия «Альянс зеленых» ликвидирована на основании решения Верховного суда РФ, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство юстиции. Причиной послужило неучастие в выборах: согласно закону, ликвидация возможна, если партия семь лет подряд не участвует в избирательных кампаниях.

Суд вынес соответствующее определение еще в июле. Вместе с «Альянсом зеленых» были ликвидированы еще шесть партий – «За женщин России», «Союз горожан», партия «Города России», Народная партия, Партия пенсионеров России и Социал-демократическая партия России.

Партия «Альянс зеленых» была зарегистрирована Минюстом в 2012 году. В 2013 году эта политическая сила выдвинула своего сопредседателя Глеба Фетисова кандидатом в мэры Москвы, однако ему отказали в регистрации. В выборах президента РФ в 2017 году от партии «Альянс зеленых» собиралась участвовать Эльвира Агурбаш, но получила отказ ЦИК.

