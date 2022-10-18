В Британии захотели вернуть Джонсона на пост премьер-министра

Около 15 тысяч жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию, желая возвращения экс-премьера страны Бориса Джонсона к власти.

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Создавший петицию британский информационный ресурс Сonservative Рost в своих соцсетях заявил, что в первый день петицию подписали более пяти тысяч человек, считающие провальной политику нынешнего премьер-министра Лиз Трасс.

В документе говорится, что только Джонсон может предотвратить «электоральную катастрофу». Также авторы петиции уверены в том, что политик был «недемократично смещён со своего поста маленькой группой заговорщиков среди парламентариев».

Ранее Трасс в интервью британским телеканалам заявила, что не намерена уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны некоторых депутатов Консервативной партии, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ПетицияВеликобританияПремьер-министрБорис Джонсон
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