В Британии захотели вернуть Джонсона на пост премьер-министра
Около 15 тысяч жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию, желая возвращения экс-премьера страны Бориса Джонсона к власти.
Создавший петицию британский информационный ресурс Сonservative Рost в своих соцсетях заявил, что в первый день петицию подписали более пяти тысяч человек, считающие провальной политику нынешнего премьер-министра Лиз Трасс.
В документе говорится, что только Джонсон может предотвратить «электоральную катастрофу». Также авторы петиции уверены в том, что политик был «недемократично смещён со своего поста маленькой группой заговорщиков среди парламентариев».
Ранее Трасс в интервью британским телеканалам заявила, что не намерена уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны некоторых депутатов Консервативной партии, сообщает РЕН ТВ.
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