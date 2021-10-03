Бьюкенен спрогнозировал закат Европы

В Германии партия ХДС по итогам парламентских выборов впервые в истории набрала только четверть голосов. При этом, авторитетом Ангелы Меркель не обладает ни один из потенциальных канцлеров, считает Патрик Бьюкенен.

Обострились территориальные споры в европейских государствах, где регионы жаждут отделения, как Шотландия и Каталония.

Также политик отметил неудачную операцию США в Афганистане.

Будущее принадлежит Азии, считает Бьюкенон, напомнив, что на континенте расположены шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США — Китай и Япония, сообщает РИА Новости. Этим политик объясняет разворот Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тем временем, экс-заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал Пекин занять более агрессивную позицию после действий Соединенных Штатов и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым, чтобы дать отпор новым союзам Вашингтона.

