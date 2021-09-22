Вашингтон и Лондон договорились об отношении к России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились между собой, что в основе подхода к Москве и Пекину должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Джонсона.
По его словам, стороны «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Отмечается, что британский премьер с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который пройдет 9–10 декабря в видеоформате и «поможет осуществить международные действия».
Также США и Великобритания считают, что AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».
Появление нового альянса США, Великобритании и Австралии AUKUS станет очередной площадкой для противостояния России. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
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