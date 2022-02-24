«Посмотрите на ВС Европы — Польши, Румынии, посмотрите. Это смех», - сказал Руцкой.

По его словам, США и Евросоюз вводят против России санкции вместо того, чтобы жить в мире и дружбе.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь.

