«Будут помнить лет 100»: Руцкой оценил риск войны России с НАТО
Если НАТО придет на помощь Вооруженным силам Украины или нанесет удар по России, то ответ Москвы в Брюсселе «долго будут помнить, лет 100». Об этом заявил бывший вице-президент РФ, Герой Советского Союза Александр Руцкой в беседе с NEWS.ru.
«Посмотрите на ВС Европы — Польши, Румынии, посмотрите. Это смех», - сказал Руцкой.
По его словам, США и Евросоюз вводят против России санкции вместо того, чтобы жить в мире и дружбе.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Песков: Москва готова к переговорам с украинским руководством
- Выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался на территории Кубани
- Благотворительные фонды Москвы подключились к сбору помощи для беженцев из Донбасса
- Пять человек погибли в результате крушения самолёта ВСУ в Киевской области
- ФСБ: Украинские пограничники оставили свои посты
- СМИ: УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
- Эксперты назвали маловероятным отключение России от SWIFT
- В Одинцово пройдет благотворительная акция «Самое время жить»
- Народная милиция ЛНР перешла реку Северский Донец
- Генерал Куликов: Операция на Донбассе не будет долгой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru