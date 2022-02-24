«Будут помнить лет 100»: Руцкой оценил риск войны России с НАТО

Если НАТО придет на помощь Вооруженным силам Украины или нанесет удар по России, то ответ Москвы в Брюсселе «долго будут помнить, лет 100». Об этом заявил бывший вице-президент РФ, Герой Советского Союза Александр Руцкой в беседе с NEWS.ru.

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«Посмотрите на ВС Европы — Польши, Румынии, посмотрите. Это смех», - сказал Руцкой.

По его словам, США и Евросоюз вводят против России санкции вместо того, чтобы жить в мире и дружбе.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:НАТОРоссия
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