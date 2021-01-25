Будут отставки? Оппозиционные губернаторы под угрозой

«Социологи выясняют, какой рейтинг и антирейтинг губернатора в регионе. Антирейтинг должен быть низкий. Влияет также наличие горячих точек в регионе. Наконец, социально-экономическое положение должно быть высоким, чтобы был хороший показатель регионального ВВП и инвестиций в регион. Если всё это есть, то губернатор будет цениться и займет высокую строчку в рейтинге», - отметил он.

Политтехнолог добавил, что губернаторам можно не равняться на главу Чечни Рамзана Кадырова, так как ситуация в регионах может сильно различаться.

«Главы регионов соревнуются не между собой, задача получить рейтинг выше, чем у них самих же полгода назад. Регионы ведь находятся в неравных условиях: у кого-то нефтегаз, а где-то сплошные пенсионеры и село», - отметил Матвейчев.

Экс-советник администрации президента России также рассказал, что Кремль не будет сразу же увольнять губернатора из-за плохих показателей, а даст шанс исправить ситуацию.

«Ему указывают на ошибки. В проблемах в регионе трудно обвинить одного губернатора, часто это застарелые проблемы. Но если плохие показатели сохраняются на два-три года, то могут попросить написать заявление по собственному желанию. Иногда глава региона дорабатывает один срок и не идет дальше никуда», - рассказал политолог.

По его словам, выигрыш оппозиционного кандидата далеко не всегда сулит исправление экономической ситуации в регионе в лучшую сторону.