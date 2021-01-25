Будут отставки? Оппозиционные губернаторы под угрозой
Политолог, экс-советник администрации президента России в эфире НСН рассказал, почему губернаторам можно не равняться на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар, на котором показал пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия к губернаторам. В список лидеров вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. В списке аутсайдеров оказалась Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.
Политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев в эфире НСН рассказал, что этот рейтинг объективен и складывается из нескольких показателей.
«Социологи выясняют, какой рейтинг и антирейтинг губернатора в регионе. Антирейтинг должен быть низкий. Влияет также наличие горячих точек в регионе. Наконец, социально-экономическое положение должно быть высоким, чтобы был хороший показатель регионального ВВП и инвестиций в регион. Если всё это есть, то губернатор будет цениться и займет высокую строчку в рейтинге», - отметил он.
Политтехнолог добавил, что губернаторам можно не равняться на главу Чечни Рамзана Кадырова, так как ситуация в регионах может сильно различаться.
«Главы регионов соревнуются не между собой, задача получить рейтинг выше, чем у них самих же полгода назад. Регионы ведь находятся в неравных условиях: у кого-то нефтегаз, а где-то сплошные пенсионеры и село», - отметил Матвейчев.
Экс-советник администрации президента России также рассказал, что Кремль не будет сразу же увольнять губернатора из-за плохих показателей, а даст шанс исправить ситуацию.
«Ему указывают на ошибки. В проблемах в регионе трудно обвинить одного губернатора, часто это застарелые проблемы. Но если плохие показатели сохраняются на два-три года, то могут попросить написать заявление по собственному желанию. Иногда глава региона дорабатывает один срок и не идет дальше никуда», - рассказал политолог.
По его словам, выигрыш оппозиционного кандидата далеко не всегда сулит исправление экономической ситуации в регионе в лучшую сторону.
«В Хакасии коммуниста избрали, заложив тем самым огромное количество конфликтов: с Москвой, с местными олигархами, с местным законодательным собранием и городом Абаканом, где большинство властей – члены «Единой России». В таких условиях никакой работы нет, только борьба и самопиар. Люди избрали оппозиционера и стали заложниками этой ситуации. Поэтому надо думать в следующий раз, когда захочется проголосовать назло властям», - заключил он.
Тем временем, эффективность управления в 2019 году снизилась в 53 субъектах страны, следует из данных ежегодного рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Авторы рейтинга считают, что такое падение связано с претензиями федеральных властей по выполнению нацпроектов и реформам в различных сферах.
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