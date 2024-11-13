«Пока только слова»: Трампу пророчат трения с НАТО, «войны» с Китаем и импичмент

Состав администрации Дональда Трампа подчеркивает его намерения во внешней и внутренней политике, заявил НСН бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Он отметил, что Трамп попытается сделать акцент на украинском вопросе и «поссорится» с Китаем.

Избранный президентом США Дональд Трамп объявил о назначениях на ключевые посты в своей администрации. Так, постпредом в ООН станет Элиза Стефаник, госсекретарем – сенатор Марко Рубио, советником по нацбезопасности – конгрессмен от Флориды Майк Уолтц. Все трое известны как произраильские законодатели и противники Китая. Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности правительства США. Главой Пентагона станет телеведущий Fox News, Пит Хегсет, служивший в Ираке и Афганистане. Гарбузов рассказал, чего ожидать от такой команды.