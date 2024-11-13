«Пока только слова»: Трампу пророчат трения с НАТО, «войны» с Китаем и импичмент
Валерий Гарбузов заявил НСН, что новый срок Трампа ознаменуется трениями с союзниками по НАТО и торговыми войнами с Китаем.
Состав администрации Дональда Трампа подчеркивает его намерения во внешней и внутренней политике, заявил НСН бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Он отметил, что Трамп попытается сделать акцент на украинском вопросе и «поссорится» с Китаем.
Избранный президентом США Дональд Трамп объявил о назначениях на ключевые посты в своей администрации. Так, постпредом в ООН станет Элиза Стефаник, госсекретарем – сенатор Марко Рубио, советником по нацбезопасности – конгрессмен от Флориды Майк Уолтц. Все трое известны как произраильские законодатели и противники Китая. Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности правительства США. Главой Пентагона станет телеведущий Fox News, Пит Хегсет, служивший в Ираке и Афганистане. Гарбузов рассказал, чего ожидать от такой команды.
«Трамп в ходе своей избирательной кампании не скрывал, что станет его приоритетом во внешней политике. Он собирался урегулировать украинский кризис, проблемы на Ближнем Востоке решить, все это за короткие сроки – быстро и просто. Поэтому это вряд ли будет именно так. Те варианты, которые он предлагает, не устроят все стороны конфликта. Иначе может встать вопрос о каких-то навязанных договоренностях. Если Украину вынудят подписать то, с чем она не может быть согласна, это рождает очень опасное явление – реваншизм. Это может зреть годами и угрожать безопасности всей Европы. Это самая сложная проблема», - отметил он.
По его словам, новый срок Трампа ознаменуется трениями с союзниками по НАТО и, вероятно, торговыми войнами с Китаем.
«Также во внешней политике все ожидают трения с союзниками по НАТО, по вопросам платежей в эту организацию. С Китаем ожидается новое обострение, потому что Трамп собирается вводить большие пошлины на китайские товары. Возможно, начнутся даже новые торговые войны. Это, конечно, не смертельный случай, в прошлый раз они закончились подписанием примирительного соглашения. С Северной Кореей Трамп напирал на грозную риторику в прошлый раз, но это ни к чему не привело особо. Не думаю, что здесь что-то изменится», - рассказал он.
Также Трамп обещал заняться миграционным кризисом и выслать 11 миллионов нелегалов. Гарбузов уверен, что это тоже только лишь обещания.
«Что касается внутренних проблем, здесь основной остается миграционный кризис. Нелегальных приезжих в стране много, но его намерение выслать 11 миллионов вызывает скептические настроения. Это очень большая численность людей. Это целая военная операция нужна для этого по масштабам. Пока это только на словах. Трамп тем и отличается, что он говорит такие вещи, которые многих отталкивают. Большинство теперь в Конгрессе за республиканцами. У него всегда есть запасной вариант – исполнительные президентские директивы. Это не значит, что демократы не будут вставлять ему палки в колеса. Думаю, не обойдется и без очередного импичмента. Это инструмент давления и влияния на противника», - заключил собеседник НСН.
На Украине обеспокоены тем, что бывший госсекретарь США Майк Помпео, обещавший расширение помощи для ВСУ, не войдёт в новую администрацию победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает Economist со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского сотрудника службы безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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