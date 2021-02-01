«Будет грустно». Экс-советник Путина об отключении России от интернета

«Технически обеспечить можно все, что угодно. Но жить будет грустно, потому что у нас пропадет огромный пласт популярных сервисов, которые для многих являются основополагающими. Будут недоступны Google, YouTube, многие другие. Возможно, выяснится, что огромный пласт сервисов, которые хостятся за рубежом, тоже не переехал. Поэтому с технической точки зрения обеспечить китайский сценарий я считаю возможным. Но с практической это будет уже не интернет. Это будет набор российских сервисов, но их будет недостаточно. Особенно это будет касаться видеоконтента и социальных сетей. Если бы у нас был китайский вариант, где есть свои адекватные заместители ресурсов, можно было бы рассуждать, имеет это смысл или нет. Дмитрия Анатольевича я понимаю, он по-своему, наверное, прав. Но внедрять закрытие границ и построение «китайской стены» мы не можем, потому что у нас нет адекватных заместителей», - сказал Клименко.

На практике все эти дискуссии касаются вопроса, будут ли на российской территории зарубежные социальные сети, добавил он.

«Если бы они на нашей территории соблюдали наши законы, то вопросов бы не было ни по поводу «китайского» интернета, ни по поводу «суверенного». Весь этот год будет идти под знаком двух вопросов. Имеет ли человек право на свой аккаунт в соцсетях? Потому что очень многие выстраивают вокруг этого бизнес. И второй вопрос в том, что весь мир начал плодить законы, что соцсети не имеют право блокировать без решения суда. История про права социальных сетей в этом году будет самой важной. Мир двинулся к точке сегментирования, думаю, через какое-то время социальные сети обяжут исполнять местное законодательство. Вот сегодня у нас вступает в действие закон, что соцсети обязаны удалять противоправный контент и нецензурную брань. Думаю, мы придем к соблюдению законов. У нас есть закон для СМИ и нет закона для YouTube. В результате мы имеем абсолютно стерилизованный телевизор и Моргенштерна в YouTube, который матерится, еще что-то делает», - отметил эксперт.

Ранее Клименко в беседе с НСН оценил, как ответные санкции России за цензуру навредят авторитету страны в области регулирования интернета.

