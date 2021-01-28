Россия обсудит регулирование работы глобальных интернет-компаний в ООН

МИД РФ планирует распространить в ООН и донести до законодателей всех стран заявление о необходимости создания порядка по регулированию работы глобальных интернет компаний, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Ранее МИД совместно с Советом Федерации выступили с заявлением о необходимости выработки правил для регулирования работы соцсетей и крупный IT-компаний. В Совфеде отметили, что действия социальных сетей поставили под сомнение демократическую систему ценностей.