«Будем грузить все!»: Пранкер Лексус заявил о создании новых YouTube-каналов
Блокировка YouTube-канала «Шоу ВиЛ» была ожидаемой, но ничего страшного не произошло, отметил в эфире НСН Алексей Столяров.
Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) в разговоре с НСН рассказал, что после блокировки YouTube-канала «Шоу ВиЛ» они вместе с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вован) будут создавать новые каналы на видеохостинге.
Накануне сообщалось, что YouTube-канал российских пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» был удален по запросу британских властей после пранка с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом. Об этом РИА Новости рассказал Алексей Столяров. В разговоре с НСН Лексус отметил, что YouTube был для пранкеров просто резервной площадкой.
«Мы уже давно присутствуем на Rutube и используем его как основную площадку, YouTube у нас был просто как резервный. В любом случае мы будем постоянно грузить все на YouTube и использовать какие-то новосозданные каналы, чтобы туда забрасывать информацию для наших иностранных зрителей. Бесполезно бороться с площадкой, где ты размещаешься и требовать от них это. Мы специально приходили на их территорию, чтобы вести там работу с нашими западными подписчиками. Сейчас мы под запретом во многих западных странах, там запрещено про нас упоминать в СМИ. Такое упоминание может грозить серьезными проблемами», - сказал Столяров.
Он отметил, что их совместный Telegram-канал с Владимиром Кузнецовым является «основным местом оповещения» поклонников. По словам Столярова, Rutube важен для них как архив для видеороликов.
«На Rutube у нас прирост существует. Мы хотим иметь не столько подписчиков на Rutube, сколько возможность смотреть наши ролики. Telegram-канал – это основное место оповещения, у нас есть «ВКонтакте», где тоже очень неплохие просмотры, 200 тысяч пока что, но они стабильно растут. Мы используем Rutube, потому что это профессиональный видеохостинг, мы стали амбассадорами Rutube», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Лексус подчеркнул, что блокировка YouTube-канала «Шоу ВиЛ» была ожидаемой. Пранкер добавил, британской прессе приказали молчать о разговоре пранкеров с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом.
«Мы знали, что YouTube-канал заблокируют, мы в черном списке уже год, ничего удивительного не произошло. Единственное, что они долго не блокировали, пока там действительно не появилась запись с британским политиком, который, как я понимаю, нажаловался руководству YouTube. Нас блокировали три раза: один раз из-за министра обороны Британии, второй раз из-за Джорджа Буша, третий раз из-за этого британского политика. Британской прессе приказано молчать об этом факте, соответственно его не должно быть на YouTube», - резюмировал Лексус.
Ранее Вован и Лексус провели разговор с бывшим главой МИД Британии Уильямом Хейгом. Видео с записью разговора опубликовано на канале пранкеров на Rutube. Кузнецов и Столяров общались с Хейгом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. В разговоре Хейг признался, что США и Великобритании «в более слабых и меньших странах» удавалось «добиться успеха и сменить власть извне».
Кроме того, Хейг заявил, что киевский режим нуждается в новом вооружении и наступательных силах, а также выступил за предоставление Киеву ракет большей дальности, сообщает НСН.
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