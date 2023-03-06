«Будем грузить все!»: Пранкер Лексус заявил о создании новых YouTube-каналов

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) в разговоре с НСН рассказал, что после блокировки YouTube-канала «Шоу ВиЛ» они вместе с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вован) будут создавать новые каналы на видеохостинге.

Накануне сообщалось, что YouTube-канал российских пранкеров Вована и Лексуса «Шоу ВиЛ» был удален по запросу британских властей после пранка с экс-главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом. Об этом РИА Новости рассказал Алексей Столяров. В разговоре с НСН Лексус отметил, что YouTube был для пранкеров просто резервной площадкой.