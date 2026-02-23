Россиянам объяснили, стоит ли бояться мести мошенников СБП-переводами

Комментируя информацию о том, что злоумышленники стали мстить людям, которые не купились на изначальную схему обмана, он отметил, что банки и ответственные органы знают о существовании подобных мошеннических схем, однако предотвратить такие переводы пока технически сложно.

По его словам, для проверки таких сообщений следует использоваит технологии больших данных и искусственный интеллект, но на это потребуется время.

«Поэтому лучше просто разъяснить людям, что это не опасно и не страшно, чтобы они не переживали», ― заключил Геллер.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что в 2025 году объем похищенных мошенниками средств составил 29,3 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

