Россиянам объяснили, стоит ли бояться мести мошенников СБП-переводами

Гражданам не грозит наказание за получение СБП-перевода с подозрительным комментарием, например, «за наркотики» или «за продажу карты». Об этом NEWS.ru заявил IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

Комментируя информацию о том, что злоумышленники стали мстить людям, которые не купились на изначальную схему обмана, он отметил, что банки и ответственные органы знают о существовании подобных мошеннических схем, однако предотвратить такие переводы пока технически сложно.

По его словам, для проверки таких сообщений следует использоваит технологии больших данных и искусственный интеллект, но на это потребуется время.

«Поэтому лучше просто разъяснить людям, что это не опасно и не страшно, чтобы они не переживали», ― заключил Геллер.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что в 2025 году объем похищенных мошенниками средств составил 29,3 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоМошенникиДеньги

