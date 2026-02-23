СМИ: В Москва-Сити разгорелся пожар

Президент России провел в Кремле встречу с вдовами геройски погибших участников СВО СМИ: В Минобороны Украины готовят комплексную реформу мобилизации Венгрия заблокировала выделение Киеву кредита и принятие ЕС очередных санкций против России У православных в России начинается Великий пост Человечеству известны лишь 10% обитателей мирового океана