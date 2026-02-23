СМИ: В Москва-Сити разгорелся пожар

Пожар разгорелся в Москва-Сити. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В промзоне Альметьевска произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Источник канала уточнил, что пожар произошел на 48 этаже небоскреба «Neva-Towers» в одной из квартир.

«Огонь уже ликвидирован на площади 2 кв. метров», - говорится в сообщении.

Ранее на северо-востоке Москвы на улице Образцова загорелось административном здание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
