СМИ: В Москва-Сити разгорелся пожар
23 февраля 202618:26
Пожар разгорелся в Москва-Сити. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Источник канала уточнил, что пожар произошел на 48 этаже небоскреба «Neva-Towers» в одной из квартир.
«Огонь уже ликвидирован на площади 2 кв. метров», - говорится в сообщении.
Ранее на северо-востоке Москвы на улице Образцова загорелось административном здание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
