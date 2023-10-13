Буданов назвал генерала ФСБ Беседу самым опасным противником для Украины
Руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа — наиболее опасный противник, «всегда приносивший проблемы Украине». Об этом заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов, пишет «Украинская правда».
Отвечая на вопрос о самом «опасном противнике» среди российских силовиков, Буданов назвал главу пятой службы ФСБ.
«Очень проблемный человек ... для Украины», — отметил руководитель ГУР.
По словам Буданова, генерал Беседа занимается активными операциями «совсем не в пользу Украины», пишет RT.
Ранее глава ГУР Украины признал, что российская радиоэлектронная и киберразведка продемонстрировала максимально высокий уровень, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru