Буданов назвал генерала ФСБ Беседу самым опасным противником для Украины

Руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа — наиболее опасный противник, «всегда приносивший проблемы Украине». Об этом заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов, пишет «Украинская правда».

Глава украинской разведки Буданов признал большие потери ВСУ

Отвечая на вопрос о самом «опасном противнике» среди российских силовиков, Буданов назвал главу пятой службы ФСБ.

«Очень проблемный человек ... для Украины», — отметил руководитель ГУР.

По словам Буданова, генерал Беседа занимается активными операциями «совсем не в пользу Украины», пишет RT.

Ранее глава ГУР Украины признал, что российская радиоэлектронная и киберразведка продемонстрировала максимально высокий уровень, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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