Путин: Итоги 2022 года по России будут лучше предварительных расчетов

Так, в пятницу, 19 февраля, в ходе поездки в Архангельск глава государства провел встречу с губернатором региона Александром Цыбульским, который доложил путину о росте показателя валового регионального продукта.

Ранее президент Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил, что Россия является лучшей в мире страной, но работать есть над чем, отмечает НСН.

