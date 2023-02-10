Путин: Итоги 2022 года по России будут лучше предварительных расчетов

Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин поручил выделить 15 млрд рублей на обновление котельных

Так, в пятницу, 19 февраля, в ходе поездки в Архангельск глава государства провел встречу с губернатором региона Александром Цыбульским, который доложил путину о росте показателя валового регионального продукта.

Ранее президент Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил, что Россия является лучшей в мире страной, но работать есть над чем, отмечает НСН.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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