Путин: Итоги 2022 года по России будут лучше предварительных расчетов
Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Так, в пятницу, 19 февраля, в ходе поездки в Архангельск глава государства провел встречу с губернатором региона Александром Цыбульским, который доложил путину о росте показателя валового регионального продукта.
Ранее президент Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил, что Россия является лучшей в мире страной, но работать есть над чем, отмечает НСН.
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