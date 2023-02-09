Путин заявил, что Россия является лучшей страной в мире
9 февраля 202316:39
Россия является лучшей в мире страной, однако работать есть над чем. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Он отметил, что для достижения результатов стране нужны высококвалифицированные кадры.
Ранее Владимир Путин заявил, что власти России всегда будут поддерживать начинания ученых. Он отметил, что отечественная наука крайне значима для дальнейшего развития России, отмечает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru