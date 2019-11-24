Британский The Economist «лишил» Украину Крыма и огорчил Киев

Британский журнал The Economist выложил в Сеть ролик об импичменте президенту США Дональда Трампа, в котором фигурировала карта Украины без крымской территории. Украинские дипломаты в Лондоне попросили издание исправить информацию.

В контексте событий, связанных с деятельностью сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена на Украине, была продемонстрирована карта славянского государства без территории Крыма, отмечает Газета.ru

В Twitter посольства Украины в Великобритании размещено обращение к изданию с просьбой и надеждой, что СМИ внесет исправления в видео.