Британский The Economist «лишил» Украину Крыма и огорчил Киев

24 ноября 201911:42

Британский журнал The Economist выложил в Сеть ролик об импичменте президенту США Дональда Трампа, в котором фигурировала карта Украины без крымской территории. Украинские дипломаты в Лондоне попросили издание исправить информацию.

В контексте событий, связанных с деятельностью сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена на Украине, была продемонстрирована карта славянского государства без территории Крыма, отмечает Газета.ru

В Twitter посольства Украины в Великобритании размещено обращение к изданию с просьбой и надеждой, что СМИ внесет исправления в видео.

В США призвали признать принадлежность Крыма России

«Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом», — сказано в сообщении украинского дипведомства.

Напомним, по итогам плебисцита, состоявшегося в марте 2014 года, Крым вошел в состав России, Севастополь стал городом федерального значения.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН пояснил, почему рассказал, что киевская власть занимается самообманом в вопросе возвращения Крыма.

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ФОТО: pixabay.com
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