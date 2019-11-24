Британский The Economist «лишил» Украину Крыма и огорчил Киев
Британский журнал The Economist выложил в Сеть ролик об импичменте президенту США Дональда Трампа, в котором фигурировала карта Украины без крымской территории. Украинские дипломаты в Лондоне попросили издание исправить информацию.
В контексте событий, связанных с деятельностью сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена на Украине, была продемонстрирована карта славянского государства без территории Крыма, отмечает Газета.ru
В Twitter посольства Украины в Великобритании размещено обращение к изданию с просьбой и надеждой, что СМИ внесет исправления в видео.
«Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом», — сказано в сообщении украинского дипведомства.
Напомним, по итогам плебисцита, состоявшегося в марте 2014 года, Крым вошел в состав России, Севастополь стал городом федерального значения.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН пояснил, почему рассказал, что киевская власть занимается самообманом в вопросе возвращения Крыма.
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