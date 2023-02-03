Британский премьер Сунак не исключил поставок истребителей Украине

Он напомнил, что Великобритания – одна из первых западных стран, которая поставит Украине тяжелые танки.

Вместе с тем, британский премьер отметил, что боевые самолеты – это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения.

Ранее, как сообщала НСН, Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине.

