Британский премьер Сунак не исключил поставок истребителей Украине
Лондон не исключает в будущем поставок Киеву британских истребителей, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире TalkTV.
«Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддерживать их», –подчеркнул глава правительства Соединенного королевства.
Он напомнил, что Великобритания – одна из первых западных стран, которая поставит Украине тяжелые танки.
Вместе с тем, британский премьер отметил, что боевые самолеты – это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения.
Ранее, как сообщала НСН, Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине.
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