Британский премьер пообещал передать Украине новую систему ПВО
16 января 202517:10
Британский премьер Кир Стармер пообещал передать Киеву новую систему ПВО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Reuters.
По его словам, новое вооружение будет разработано специально для потребностей ВСУ.
Стармер также рассказал, что у него были интенсивные дискуссии с Зеленским по этому поводу на протяжении нескольких месяцев.
Ранее премьер Британии Стармер прибыл на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru