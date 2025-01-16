Британский премьер пообещал передать Украине новую систему ПВО

Британский премьер Кир Стармер пообещал передать Киеву новую систему ПВО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Reuters.

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По его словам, новое вооружение будет разработано специально для потребностей ВСУ.

Стармер также рассказал, что у него были интенсивные дискуссии с Зеленским по этому поводу на протяжении нескольких месяцев.

Ранее премьер Британии Стармер прибыл на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПВООружиеУкраинаВеликобритания

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