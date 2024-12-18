СМИ: Страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военных

Собеседники агентства уточняют, что речь идёт об отправке контингента в случае прекращения огня или заключения мира.

Также отмечается, что в коалицию по отправке европейских военнослужащих могут войти от пяти до восьми государств, в том числе, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша.

Что касается характера контингента, то в Италии выступают за отправку миротворцев, а во Франции и Украине настаивают на том, что это должны быть силы сдерживания.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, заявил, что обсуждение, а также принятие решений по вопросу отправки европейских войск для обеспечения перемирия на Украине в настоящее время не актуально, сообщает RT.

