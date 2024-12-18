СМИ: Страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военных

Страны Европы обсуждают отправку на Украину воинского контингента численностью до 100 тысяч военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников сообщает Reuters.

Министр обороны Нидерландов заявил, что страна не отправит военных на Украину

Собеседники агентства уточняют, что речь идёт об отправке контингента в случае прекращения огня или заключения мира.

Также отмечается, что в коалицию по отправке европейских военнослужащих могут войти от пяти до восьми государств, в том числе, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша.

Что касается характера контингента, то в Италии выступают за отправку миротворцев, а во Франции и Украине настаивают на том, что это должны быть силы сдерживания.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, заявил, что обсуждение, а также принятие решений по вопросу отправки европейских войск для обеспечения перемирия на Украине в настоящее время не актуально, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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