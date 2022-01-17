Великобритания поставит на Украину противотанковое вооружение

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов безопасности, которые беспокоят обе страны.

«Мы готовы вести конструктивный диалог в духе доброй воли», — отметил Уоллес.

Также глава британской Минобороны подчеркнул что Россия — ядерная держава и ей не стоить бояться НАТО.

Ранее газета Handelsblatt заявила, что США и ЕС исключили возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Вместо этой меры рассматривается принятие адресных санкций против российских банков.

