Великобритания поставит на Украину противотанковое вооружение

Великобритания заявила о том, что поставит на Украину легкие противотанковые вооружения для обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Великобритании.

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Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов безопасности, которые беспокоят обе страны.

«Мы готовы вести конструктивный диалог в духе доброй воли», — отметил Уоллес.

Также глава британской Минобороны подчеркнул что Россия — ядерная держава и ей не стоить бояться НАТО.

Ранее газета Handelsblatt заявила, что США и ЕС исключили возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Вместо этой меры рассматривается принятие адресных санкций против российских банков.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаВеликобритания
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