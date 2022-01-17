Великобритания поставит на Украину противотанковое вооружение
Великобритания заявила о том, что поставит на Украину легкие противотанковые вооружения для обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Великобритании.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов безопасности, которые беспокоят обе страны.
«Мы готовы вести конструктивный диалог в духе доброй воли», — отметил Уоллес.
Также глава британской Минобороны подчеркнул что Россия — ядерная держава и ей не стоить бояться НАТО.
Ранее газета Handelsblatt заявила, что США и ЕС исключили возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Вместо этой меры рассматривается принятие адресных санкций против российских банков.
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