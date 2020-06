Британский МИД ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Победа нацизма во время войны произошла благодаря совместным усилиям, мужеству, а также ценой жертв СССР, Британии, США и других стран-союзников. Об этом заявил представитель дипведомства, который прочел статью российского лидера, уточняет Газета.ru.

Статья Владимира Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны») опубликована в журнале The National Interest (США). Президент России пояснил причины публикации. Путин отметил, что современные политики ответственны перед прошлым и будущим, чтобы трагедия Второй мировой войны не повторилась.