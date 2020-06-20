Британский МИД ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Во внешнеполитическом ведомстве Британии заявили, что общую историю не следует переписывать отдельным государствам в собственных интересах, пишет RT.
Так отреагировали в МИД Великобритании на статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.
«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах», — считают в МИД Британии.
Победа нацизма во время войны произошла благодаря совместным усилиям, мужеству, а также ценой жертв СССР, Британии, США и других стран-союзников. Об этом заявил представитель дипведомства, который прочел статью российского лидера, уточняет Газета.ru.
Статья Владимира Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны») опубликована в журнале The National Interest (США). Президент России пояснил причины публикации. Путин отметил, что современные политики ответственны перед прошлым и будущим, чтобы трагедия Второй мировой войны не повторилась.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
569 тыс.+7 972 / сут.
Умерли
7 841+181 / сут.
Выздоровели
324 тыс.+10 443 / сут.
- Более 142 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки
- Жертвами ДТП в Нижегородской области стали четыре человека
- Песков рассказал, в каком случае Польша станет угрозой для РФ
- Кадыров прокомментировал беспорядки с чеченцами во Франции
- В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 30 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru