Британский МИД ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Во внешнеполитическом ведомстве Британии заявили, что общую историю не следует переписывать отдельным государствам в собственных интересах, пишет RT.

Так отреагировали в МИД Великобритании на статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах», — считают в МИД Британии.

Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала

Победа нацизма во время войны произошла благодаря совместным усилиям, мужеству, а также ценой жертв СССР, Британии, США и других стран-союзников. Об этом заявил представитель дипведомства, который прочел статью российского лидера, уточняет Газета.ru.

Статья Владимира Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны») опубликована в журнале The National Interest (США). Президент России пояснил причины публикации. Путин отметил, что современные политики ответственны перед прошлым и будущим, чтобы трагедия Второй мировой войны не повторилась.

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