Британская оппозиция призвала запретить Telegram из-за экстремистских материалов

Британия должна противостоять мессенджеру Telegram из-за публикации экстремистских материалов и связи с террористами. Такое заявление сделал лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

По мнению оппозиционера, правительству следует принять против мессенджера и его разработчиков жесткие меры.

Ранее основатель площадки Павел Дуров объявил о приросте аудитории Telegram в 70 миллионов пользователей за день вследствие шестичасового сбоя на платформах Facebook.

Также сообщалось, что Дуров вошёл в список Forbes 10 самых богатых людей России.

