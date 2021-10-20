Британская оппозиция призвала запретить Telegram из-за экстремистских материалов

Британия должна противостоять мессенджеру Telegram из-за публикации экстремистских материалов и связи с террористами. Такое заявление сделал лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

По мнению оппозиционера, правительству следует принять против мессенджера и его разработчиков жесткие меры.

Ранее основатель площадки Павел Дуров объявил о приросте аудитории Telegram в 70 миллионов пользователей за день вследствие шестичасового сбоя на платформах Facebook.

Также сообщалось, что Дуров вошёл в список Forbes 10 самых богатых людей России.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ЭкстремизмTelegramВеликобритания
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