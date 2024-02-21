Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где погиб Алексей Навальный

Великобритания ввела санкции против сотрудников ИК-3 в поселке Харп ЯНАО, где погиб оппозиционный политик Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов). Под ограничения попали шесть человек, говорится на сайте британского правительства.

В стоп-лист внесены глава колонии Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Владимир Пилипчик, Василий Выдрин, Александр Образцов и Александр Голяков. Им будут заморожены активы, если таковые есть на территории Великобритании, а также запрещены поездки в эту страну.

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Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу 16 февраля объявило о смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк». Утверждалось, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, а медики, проводившие реабилитационные мероприятия, не смогли ему помочь. Тело политика до сих пор не отдали родственникам, ссылаясь на проведение расследования в связи со смертью.


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ФОТО: РИА Новости
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