Британия ввела санкции против Павла Фрадкова и Артема Чайки

В черный список предприятий на этот раз внесли завод «Киров-Энергомаш» в Санкт-Петербурге. Кроме того, под ограничительные меры Лондона попали замминистра обороны РФ Павел Фрадков, предприниматель Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Ранее Швейцария объявила о расширении санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

