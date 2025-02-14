Британия ввела санкции против Павла Фрадкова и Артема Чайки

Правительство Великобритании расширило список антироссийских санкций, сообщает сайт британского кабмина.

Премьер Британии призовет ЕС усилить антироссийские санкции

В черный список предприятий на этот раз внесли завод «Киров-Энергомаш» в Санкт-Петербурге. Кроме того, под ограничительные меры Лондона попали замминистра обороны РФ Павел Фрадков, предприниматель Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Ранее Швейцария объявила о расширении санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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