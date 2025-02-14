Британия ввела санкции против Павла Фрадкова и Артема Чайки
14 февраля 202511:44
Правительство Великобритании расширило список антироссийских санкций, сообщает сайт британского кабмина.
В черный список предприятий на этот раз внесли завод «Киров-Энергомаш» в Санкт-Петербурге. Кроме того, под ограничительные меры Лондона попали замминистра обороны РФ Павел Фрадков, предприниматель Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.
Ранее Швейцария объявила о расширении санкций против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru