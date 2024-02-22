Британия поставит Украине 200 ракет Brimstone
Правительство Великобритании приняло решение о передаче Украине ещё 200 ракет Brimstone, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, передает ТАСС.
По его словам, этот вид ракет уже показал способность влиять на ситуацию на поле боя.
Министр также напомнил, что в ближайшее время Киев должен будет также получить от Лондона боевые дроны, средства радиоэлектронной борьбы, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Украине.
Ранее Великобритания ввела новые санкции против РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru