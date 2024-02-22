Британия поставит Украине 200 ракет Brimstone

По его словам, этот вид ракет уже показал способность влиять на ситуацию на поле боя.

Министр также напомнил, что в ближайшее время Киев должен будет также получить от Лондона боевые дроны, средства радиоэлектронной борьбы, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Украине.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

