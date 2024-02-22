Британия поставит Украине 200 ракет Brimstone

Правительство Великобритании приняло решение о передаче Украине ещё 200 ракет Brimstone, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, передает ТАСС.

Украина потеряла обучавшихся в Великобритании и Италии морпехов в боях за Крынки

По его словам, этот вид ракет уже показал способность влиять на ситуацию на поле боя.

Министр также напомнил, что в ближайшее время Киев должен будет также получить от Лондона боевые дроны, средства радиоэлектронной борьбы, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Украине.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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