Британия отозвала посла из Белоруссии
Британские власти отозвали своего посла из Белоруссии в знак солидарности с Польшей и Литвой. Об этом решение сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем аккаунте в Twitter.
Рааб отметил, что Великобритания осуждает решение белорусских властей выслать польских и литовских дипломатов из страны. По словам главы МИД Великобритании, решение является «совершенно неоправданным и будет только изолировать белорусский народ».
Министр также отметил, что вызов посла является временным решением для проведения консультаций.
Отношения ЕС и Минска ухудшились после президентских выборов в Белоруссии. Страны Евросоюза отказались признавать победившего Александра Лукашенко легитимным президентом и считают избранным главой Светлану Тихановскую. В Белоруссии до сих пор продолжаются массовые акции протеста, которые, по заявлению белорусских властей, координируются из-за рубежа.
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