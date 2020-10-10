Британия отозвала посла из Белоруссии

Рааб отметил, что Великобритания осуждает решение белорусских властей выслать польских и литовских дипломатов из страны. По словам главы МИД Великобритании, решение является «совершенно неоправданным и будет только изолировать белорусский народ».

Министр также отметил, что вызов посла является временным решением для проведения консультаций.

Отношения ЕС и Минска ухудшились после президентских выборов в Белоруссии. Страны Евросоюза отказались признавать победившего Александра Лукашенко легитимным президентом и считают избранным главой Светлану Тихановскую. В Белоруссии до сих пор продолжаются массовые акции протеста, которые, по заявлению белорусских властей, координируются из-за рубежа.









