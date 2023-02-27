Британия и Евросоюз заключили новую сделку в рамках Brexit

Великобритания и ЕС заключили новое соглашение в рамках Brexit, касающееся изменения протокола по Северной Ирландии. Об этом сообщила корпорация BBC со ссылкой на источники в британском правительстве.

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Отмечается, что в 18.30 по местному времени (21.30 мск) 27 февраля состоится совместная пресс-конференция главы правительства Великобритании Риши Сунака и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Сейчас политики проводят переговоры в Лондоне.

Сейчас Северная Ирландия продолжает выполнять ряд законов ЕС для беспрепятственного пересечения границы товарами. Однако вся продукция, которая прибывает из Уэльса, Шотландии и Англии, после прибытия в гавани Северной Ирландии проходит проверку. Новые изменения должны обеспечить перевозку товаров в Ирландию без проверок.

Ранее шотландский первый министр Никола Стерджен заявил, что Шотландия введет «шотландский фунт» в случае выхода из состава Великобритании. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СоглашениеBrexitВеликобританияЕвросоюз
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