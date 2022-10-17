В Шотландии введут собственную валюту в случае обретения независимости
Шотландия введет «шотландский фунт» в случае выхода из состава Великобритании, заявила шотландский первый министр Никола Стерджен Sky News.
По ее словам, новая валюта в таком случае будет введена как можно скорее, уже есть план поэтапного перехода и поддержки новой валюты.
Также она отметила, что будут нужны специальные договоренности для дальнейшей торговли.
В 2014 году в Шотландии уже проголосовали против выхода из состава Великобритании, теперь сторонники независимости говорят о том, что Brexit изменил ситуацию, так как большинство шотландцев проголосовало за то, чтобы Великобритания не выходила из Евросоюза.
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