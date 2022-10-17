В Шотландии введут собственную валюту в случае обретения независимости

Также она отметила, что будут нужны специальные договоренности для дальнейшей торговли.

В 2014 году в Шотландии уже проголосовали против выхода из состава Великобритании, теперь сторонники независимости говорят о том, что Brexit изменил ситуацию, так как большинство шотландцев проголосовало за то, чтобы Великобритания не выходила из Евросоюза.

