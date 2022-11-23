Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в праве на референдум о независимости

Верховный суд Великобритании отказал руководству Шотландии в проведении повторного референдума о независимости, сообщает The Guardian.

«Организация народного голосования без согласия правительства Соединенного королевства признаётся незаконной», - говорится в заявлении председателя суда Роберта Рида.

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По словам которого, Верховный суд не принимает ключевой аргумент шотландского правительства относительно того, почему референдум должен быть разрешён.

Ранее стало известно, что в Шотландии проведут новый референдум о независимости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Верховный СудВеликобританияРеферендум За НезависимостьШотландия
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