Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в праве на референдум о независимости
Верховный суд Великобритании отказал руководству Шотландии в проведении повторного референдума о независимости, сообщает The Guardian.
«Организация народного голосования без согласия правительства Соединенного королевства признаётся незаконной», - говорится в заявлении председателя суда Роберта Рида.
По словам которого, Верховный суд не принимает ключевой аргумент шотландского правительства относительно того, почему референдум должен быть разрешён.
Ранее стало известно, что в Шотландии проведут новый референдум о независимости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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