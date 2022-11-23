Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в праве на референдум о независимости

По словам которого, Верховный суд не принимает ключевой аргумент шотландского правительства относительно того, почему референдум должен быть разрешён.

Ранее стало известно, что в Шотландии проведут новый референдум о независимости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

