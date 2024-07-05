«Безобразные скандалы»: Провал консерваторов на выборах в Британии не ударит по Украине

Лейбористы обещали поддерживать Киев «до победы», клялись в верности НАТО, и в этом плане в политике Лондона ничего не изменится, сказала в эфире НСН Елена Ананьева.

Приход к власти к Великобритании лейбористов не изменит отношение Лондона к Украине, при этом консерваторов подвело эхо бесконечных скандалов, объяснила в интервью НСН руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.

4 июля в Соединенном Королевстве прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых оппозиционная Лейбористская партия получила абсолютное большинство в Палате общин. На фоне провала консерваторов премьер-министр Риши Сунак покинет этот пост, уступив его лидеру лейбористов Киру Стармеру. Ананьева уверена, что смена власти не отразится на поддержке Великобританией Украины.

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«Лейбористы ничем не отличаются, они уже заявили, что будут поддерживать киевский режим до победы Украины. Весной тогда еще теневой министр обороны и министр иностранных дел посещали Киев, лейбористская партия неоднократно уверяла НАТО в своей неизменной приверженности Североатлантическому Альянсу. На этом направлении ничего не изменится», - сказала Ананьева.

По ее словам, «роковыми» для консерваторов стали все 14 лет их правления, за которые сменились несколько скандальных премьер-министров от партии.

«Роковыми стали безобразные скандалы, связанные с Борисом Джонсоном, с Лиз Трасс, с падением уровнем жизни, скандалы в период пандемии, когда всех посадили под замок по домам, а члены правительства и канцелярия премьера устраивали вечеринки. По британцам очень больно ударило снижение уровня жизни, Brexit (выход Великобритании из ЕС – прим. НСН) не оправдал ожиданий, плюс очень неудачную кампанию провел премьер», - заключила собеседница НСН.

По последним данным, которые публикует 5 июля в режиме онлайн издание Guardian, лейбористы получают в нижней палате парламента Великобритании 410 мест из 650, что является абсолютном большинством, консерваторы – 119, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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