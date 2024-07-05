«Безобразные скандалы»: Провал консерваторов на выборах в Британии не ударит по Украине
Лейбористы обещали поддерживать Киев «до победы», клялись в верности НАТО, и в этом плане в политике Лондона ничего не изменится, сказала в эфире НСН Елена Ананьева.
Приход к власти к Великобритании лейбористов не изменит отношение Лондона к Украине, при этом консерваторов подвело эхо бесконечных скандалов, объяснила в интервью НСН руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.
4 июля в Соединенном Королевстве прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых оппозиционная Лейбористская партия получила абсолютное большинство в Палате общин. На фоне провала консерваторов премьер-министр Риши Сунак покинет этот пост, уступив его лидеру лейбористов Киру Стармеру. Ананьева уверена, что смена власти не отразится на поддержке Великобританией Украины.
«Лейбористы ничем не отличаются, они уже заявили, что будут поддерживать киевский режим до победы Украины. Весной тогда еще теневой министр обороны и министр иностранных дел посещали Киев, лейбористская партия неоднократно уверяла НАТО в своей неизменной приверженности Североатлантическому Альянсу. На этом направлении ничего не изменится», - сказала Ананьева.
По ее словам, «роковыми» для консерваторов стали все 14 лет их правления, за которые сменились несколько скандальных премьер-министров от партии.
«Роковыми стали безобразные скандалы, связанные с Борисом Джонсоном, с Лиз Трасс, с падением уровнем жизни, скандалы в период пандемии, когда всех посадили под замок по домам, а члены правительства и канцелярия премьера устраивали вечеринки. По британцам очень больно ударило снижение уровня жизни, Brexit (выход Великобритании из ЕС – прим. НСН) не оправдал ожиданий, плюс очень неудачную кампанию провел премьер», - заключила собеседница НСН.
По последним данным, которые публикует 5 июля в режиме онлайн издание Guardian, лейбористы получают в нижней палате парламента Великобритании 410 мест из 650, что является абсолютном большинством, консерваторы – 119, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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