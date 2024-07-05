«Безобразные скандалы»: Провал консерваторов на выборах в Британии не ударит по Украине

Приход к власти к Великобритании лейбористов не изменит отношение Лондона к Украине, при этом консерваторов подвело эхо бесконечных скандалов, объяснила в интервью НСН руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.

4 июля в Соединенном Королевстве прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых оппозиционная Лейбористская партия получила абсолютное большинство в Палате общин. На фоне провала консерваторов премьер-министр Риши Сунак покинет этот пост, уступив его лидеру лейбористов Киру Стармеру. Ананьева уверена, что смена власти не отразится на поддержке Великобританией Украины.